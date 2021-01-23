В Петербурге задержан гражданин,делавший вид сотрудника Росгвардии

В Санкт-Петербурге стало известно о задержании гражданина, который делал вид, что он сотрудник Росгвардии.

О задержании проинформировали в пресс-службе УВО Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По информации ведомства, подозрительный горожанин был замечен у дома номер два по набережной реки Фонтанки.

На гражданине была одежда, которая соответствовала форме сотрудников Росгвардии. Однако, когда фейковый сотрудник увидел патруль вневедомственной охраны он совершил попытку скрыться.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину. Полицейские смогли выяснить, что у гражданина отсутствовали какие-либо документы. Мужчину был доставлен в 78-ой отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

В ходе проверки органы установили, что гражданин не являлся сотрудником правоохранительных органов. Также, у него имеется несколько судимостей.