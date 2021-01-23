На площади Восстания силовик ударил ногой в живот пожилую женщину

Сегодня, 23 января по всей России проходят несанкционированные митинги в поддержку политического деятеля Алексея Навального.

В Санкт-Петербурге силовые структуры активно задерживают участников протестной акции. На одном из задержаний сотрудник силовых структур с размаху ударил пожилую женщину в живот. Происшествие зафиксировано на видео.

В видеоматериале показано, как полицейские вели задержанного мужчину, им навстречу вышла женщина пожилого возраста и спросила, за что был задержан гражданин. В ответ на вопрос силовик просто решил с размаху ударить женщину в живот.

По сообщениям очевидцев, пострадавшая доставлена в медицинский пункт.