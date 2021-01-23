В Кировском районе у кондуктора похитили сумку с деньгами

В Петербурге в Кировском районе 58-летний кондуктор остался без сумки. В трамвае пассажир похитил сумку с деньгами и скрылся. На данный момент его ищет полиция.

Известно, что 22 января в 12:40 один из пассажиров трамвая ограбил кондуктора. Это произошло на остановке по адресу проспект Маршала Жукова 26/16. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Очевидцы сообщают, что перед этим случился конфликт. Правоохранительные органы возбудили дело по статье «грабеж» и теперь разыскивает вора.