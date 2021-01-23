В Петербурге задержаны женщины, укравшие у пенсионеров около 2,5 млн рублей

В Санкт-Петербурге были задержаны две женщины, которые совершали мошеннические действия в отношении пенсионеров.

ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области сообщает, что женщины возрастом 33 и 42 года, под видом сотрудников пенсионного фонда или социальных служб лишали пенсионеров денег и ценных вещей. Одной из пострадавших оказалась жительница блокадного Ленинграда. Блокадница хранила деньги, которые получила в качестве компенсации от ФРГ.

Ущерб совершенный злоумышленницами оценивается в 2,5 млн рублей. У одной из жертв аферистки украли даже ювелирные украшения.