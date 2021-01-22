Вылетевший из Петербурга в Москву самолет вернулся в Пулково

Авиарейс «Санкт-Петербург — Москва» вылетел из аэропорта Пулково вечером 22 января. Однако из-за технических проблем самолет пришлось вернуть на начальный пункт.

Сервис Flight Radar сообщает, что рейс SU 6035 направился в Москву в 18:00. В 19:30 самолет должен был прилететь в столицу в аэропорт Внуково. Однако пролетая над Новгородской областью, самолет совершил несколько кругов в небе и после взял курс на обратный путь в Петербург в аэропорт Пулково.

Сообщается, что пассажиров, которые должны были лететь в Москву, отправят в ближайшее время другим рейсом.