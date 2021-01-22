В Петербурге резко возросло число подростков-суицидников

Анна Митянина, уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге, сообщила, что в Петербурге зафиксировали высокий рост количества несовершеннолетних, покончивших жизнь самоубийством.

Митянина заявила, что в Северной столице за 2019 год умерло трое подростков, совершив суицид, а всего за девять месяцев в 2020 году количество подобных случаев достигло десяти.

Митянина отметила, что резкое возрастание числа самоубийств подростками связано с конфликтами с родителями. Также уполномоченная по правам ребенка назвала и школьные проблемы, из-за которых подростки могут совершить суицид — это страх перед сдачей экзаменов, перегрузка в образовании, а также конфликты со сверстниками или острые психотравмы и психиатрические заболевания.