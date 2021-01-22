Возле храма святителя Петра загорелась трапезная

22 января в Кировском районе Петербурга на проспекте Стачек загорелась помещение у храма святителя Петра Митрополита Московского. Хозяйственная постройка предназначалась для трапез. В результате возгорания от здания осталось только пепелище.

Примечательно, что храм не пострадал. Об этом сообщают свидетели пожара. В социальной сети «ВКонтакте» они выложили снимки огня вблизи храма. Установлено, что возгорание произошло рано утром, а точнее в пол шестого утра. В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» сообщается, что люди также не пострадали от пожара.

Спасательные службы прибыли оперативно, однако постройку спасти не удалось.