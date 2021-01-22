В Петербурге задержали мужчину, ударившего жену 12 раз топором

Возле дома женщины, которую ранее пытался убить муж топором и задушить, задержали нападавшего. Неизвестно зачем он вернулся в дом, возможно, мужчина хотел завершить начатое или извиниться. Правоохранительные органы быстро среагировали и задержали мужчину у дома жены.

Известно, что после покушения на супругу и угроз убийства мужчина был объявлен в розыск. Вернувшись к дому возлюбленной его заметили и сообщили сотрудникам Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО.

Так, 21 января на улице Русановская в Невском районе Санкт-Петербурга Росгвардейцы прибыли по звонку и задержали мужчину в парадной дома. Вероятно, мужчина пришел закончить начатое, а сотрудники полиции предотвратили преступление.