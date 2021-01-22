В Кингисеппе разыскивают хозяев собаки, выкинутой в пакете из окна

В городе Кингисепп Ленинградской обрасти ищут хозяев собаки, которую выкинули из окна, поместив в пакет.

Об инциденте с животным сообщили пользователи социальных сетей. Жители дома, рядом с которым был обнаружен пес, узнали в выкинувшем собаку своего соседа и просят указать на него. Они считают, что подобную жестокость по отношению к животному нельзя игнорировать.

Согласно информации, опубликованной очевидцами в соцсетях, собаку выкинули из окна по адресу Б. Советская, д25, 2-3п.

Пес, выкинутый из окна, в результате падения получил черепно-мозговую травму, а также многочисленные ссадины. Завтра животное будет доставлено в ветеринарную клинику, где ему окажут необходимую помощь.