На станции Старая деревня мужчину насмерть сбил поезд

В Петербурге проводится проверка по факту гибели мужчины на железнодорожных путях. Инцидент произошел на станции Старая деревня в четверг, 21 января.

Труп был обнаружен около 18 часов. По информации, которая была предоставлена пресс-службой транспортного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу, мужчина не заметил приближающийся поезд. Погибший пересекал железнодорожные пути, разговаривая по мобильному телефону.

Машинист сигналил и использовал экстренное торможение, однако предотвратить наезд не удалось. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время личность погибшего устанавливают.