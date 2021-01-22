На Дыбенко женщина, выдающая себя за гадалку, "сняла порчу" у пенсионерки за 250 тысяч рублей

21 января 83-летняя женщина обратилась к сотрудникам правоохранительных органов и рассказала о том, как «колдунья» взяла с нее 250 000 рублей, чтобы «снять порчу».

«Гадалка», встретившая пенсионерку у дома на улице Дыбенко, подошла к ней и рассказала, что «порча» лежит на ней и ее сыне. Исправить ситуацию, по словам мошенницы, женщина могла лишь собрав все деньги в своей квартире и передав ей. Женщина последовала совету мошенницы и передала ей 250 000 рублей, завернув их в тряпку. «Колдунья» обещала женщине встретится на том де месте через 40 дней. Однако придя на место встречи 20 января пенсионерка никого там не обнаружила.

В отношении «гадалки» заведено уголовное дело по факту мошенничества.