Петербуржец попал под фуру, переходя дорогу словно бессмертный

Вечер вторника не обошёлся без череды ДТП. 19 января фуру сбила пешехода на Дачном проспекте. Авария вызвала огромную пробку.

Информация о происшествии появилась в группе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург». Очевидцы сообщили, что пешеход переходил дорогу как бессмертный. В результате беспечности в неположенном для перехода месте человек попал под колеса многотонной фуры.

Известно, что на данный момент прибыли спасатели, однако в районе Дачного проспекта и станции метро «Проспект Ветеранов» собралась очень большая пробка. Информации о состоянии пешехода пока нет. Обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о перевертыше на Красногвардейском проспекте Петербурга также собравшем большую пробку на улицах города.