В ЕЦД на Текстильщиков прошли обыски

Работе Единого центра документов, расположенного на улице Красного Текстильщика 10-12 Д, помешали правоохранительные органы. Они вломились в здание и устроили настоящий обыск. По предварительной информации обыски прошли в рамках уголовного дела о незаконной миграции.

Сотрудники регионального УФСБ ворвались в помещение миграционного отдела и службы подготовки документов. Примечательно, что мероприятие проходило посреди рабочего процесса.

В ходе операции силовики перекрывали выходы и блокировали проходы, а также выламывали двери, чтобы пройти в нужный офис. Кроме того, были отключены все лифты в здании.