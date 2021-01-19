Ревность спровоцировала петербуржца разорвать сопернику мошонку

В Санкт-Петербурге ревнивый местный житель устроил драку и нанёс серьёзные увечья своему оппоненту, которого он подозревал в подоплёке.

Потасовка произошла в воскресенье, 17 января. В полицию в Петроградском районе поступила информация о драке. Драка происходила в квартире на улице Большая Зеленина.

Когда правоохранительные органы прибыли на место происшествия, то выяснилось, что драка вспыхнула посреди дня, причиной потасовки послужила ревность. Ревнивцем и зачинщиком драки оказался 37-летний местный житель. В ходе потасовки на почве ревности ревнивый мужчина избил своего соперника, в результате чего оппонент был госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжёлое.

Пострадавшему от ревности 44 года, медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму,

ушиб головного мозга, также у пациента порваны губы и наблюдается рваное повреждение мошонки.

Ревнивого зачинщика драки теперь разыскивают сотрудники полиции.