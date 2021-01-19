В Петербурге из многоэтажного дома выпала пожилая женщина

В понедельник, 18 января, экстренные службы сообщили, что в Санкт-Петербурге в Мурино из пятнадцатиэтажного дома из окна выпала пожилая женщина.

Мужчина, который сообщил об инциденте, сказал, что к нему подбежала незнакомая женщина и попросила незамедлительно вызвать скорую помощь. После чего он увидел на асфальте лежащую старушку, которая была без верхней одежды. Визуально было видно, что пожилая женщина не подавала признаков жизни.

На место происшествия прибыл автомобиль реанимации. На данный момент подробности происшествия уточняются.

Сообщается, что ранее из окна 16-го этажа дома на Красносельском шоссе выпал подросток.