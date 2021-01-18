Под лавиной на Домбае ищут 12 человек

На горе Мусса-Ачитара, что находится у поселка Домбай в Карачаево-Черкессии, сошла лавина. На данный момент спасатели ищут 4-12 человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

«По предварительной информации, в момент схода лавины могло находиться от 4 до 12 человек. Проводится обследование тела лавины, работают спасатели», — заверили ведомстве.

Информация о сходе лавины появилась у спасателей в 13:30. По предварительным данным лавина накрыла пару вагончиков, где выдают снаряжение, а также кафе. Примечательно, что сход снега был принудительным, однако он сошел на горнолыжную трассу. На данный момент поиски продолжаются.