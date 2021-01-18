На Марсовом ребенок потушил Вечный огонь

17 января на Марсовом поле потухла горелка Вечного огня. Полиция Петербурга пыталась установить виновника, однако его удалось найти только сегодня, 18 января. Им оказался ребенок.

Оказалось, что 9-летний мальчик забросал огонь снежком и тот потух. Примечательно, что рядом с мальчиком находилась его мама, однако она растерялась, не понимая, как реагировать в такой ситуации. Мама решила быстро покинуть место происшествия.

На данный момент все данные инцидента устанавливаются, будут ли какие-либо санкции пока не сообщается.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил, что Александр Беглов возложил цветы к мемориалу на площади Победы.