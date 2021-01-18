Водитель Volkswagen Touareg насмерть сбил пенсионера под Доможирово

В Волховском районе Ленинградской области пенсионер был сбит насмерть водителем внедорожника.

Пожилой мужчина совершал переход дороги вне пешеходной зоны.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, в воскресенье, 17 января, на 115 километре автотрассы "Кола". По предварительной информации, 54-летний местный житель посёлка Паша был за рулём своего транспортного средства Volkswagen Touareg. Вблизи района Доможирово вне зоны пешеходного перехода 59-летнего пенсионера переходил дорогу, и иномарка сбила мужчину насмерть.

В результате ДТП пешеход получил многочисленные тяжёлые травмы. Смерть наступила до приезда кареты скорой медицинской помощи. По факту происшествия проводится проверка всех обстоятельств смертельной аварии.