На юге Петербурга двухлетняя девочка госпитализирована с отравлением нафтизином

В Санкт-Петербурге в южной части города двухлетний ребёнок отравился нафтизином.

Происшествие случилось вчера, 17 января. Около семи часов вечера в 33 отдел полиции из детской больницы № 19 имени Раухфуса была отправлена телефонограмма. В ней было сказано о том, что два часа назад из квартиры на улице Звездной с отравлением нафтизином в тяжёлом состоянии госпитализировали девочку, которая была рождена в апреле 2019 года.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия. Отцу девочки 33 года, а мать в возрасте 27 лет. Оба родителя не работают, но семья при этом на профилактическом учёте не состоит.