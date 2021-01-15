Суд вынес приговор петербуржцу, который готовил теракты в городе

Никите Семенову, который готовил теракты в Санкт-Петербурге, задержали еще в 2019 году. В итоге, второй Западный окружной военный суд приговорил подсудимого к восьми годам лишения свободы. Леонид Крикун, адвокат подзащитного, заявил, что Семенов «просил не обжаловать приговор».

В итоге, Никита Семенов был признан виновным в совершении деяний по подготовке к террористическим актам. Кроме того, по данному делу проходил еще один мужчина — Георгий Чернышев, но его дело выделили в отдельное производство.

ФСБ сообщает, что эти двое граждан, пытались устроить теракты в Петербурге в период новогоднх праздников 2019 года.