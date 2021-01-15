В Колпино пожарные ночью тушили гараж автосервиса 1,5 часа

В Санкт-Петербурге в Колпинском районе ночью 15 января случился пожар в гараже автосервиса. На ликвидацию возгорания выехали 12 специалистов пожарной безопасности.

По информации ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о случившемся пожаре в дежурную часть поступило в пятницу, 15 января, в 00:09. Очевидцы происшествия рассказали, что загорелся гараж автосервиса по адресу Ефремовский проезд, дом №4.

На место происшествия совершили выезд 12 спасателей, было задействовано три единицы техники. На месте специалисты установили, что загорелось оборудование в панельном помещении, размером 20 на 60 метров. В гараже автосервиса загорелось оборудование на общую площадь 50 квадратных метров.

Огонь был ликвидирован пожарными к 1:23. На данный момент неизвестно, есть ли кто-то из пострадавших в огне.

Сейчас производятся мероприятия по выяснению причин и обстоятельств возгорания.