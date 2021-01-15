В Индонезии погибли 7 человек в результате землетрясения

В результате землетрясений в Индонезии произошла гибель семи человек, пострадавших оказалось более 600 человек. Несколько подземных толчков в Индонезии зафиксировали в четверг, 14 января.

Два сильных землетрясения магнитудой в 5,7 и 6,2 баллов произошли 14 января. После этих двух произошли не меньше, чем 26 афтершоков. Информация о землетрясении была сообщена главой индонезийского агентства метеорологии и геофизики Двикоритой Карнавати.

Остров Сулавеси стал эпицентром второго землетрясения, это произошло недалеко от города Мамуджу.

Если случатся новые подземные толчки, и их амплитуда будет выше, то в Индонезии появится угроза цунами.

По информации AFP, в результате землетрясения разрушилась больница. Спасатели работают в завалах, под которыми могли остаться не меньше, чем десять медиков, также там находятся пациенты.