На Васильевском острове легковой автомобиль врезался в дорожное ограждение

ДТП произошло в Василеостровском районе Петербурга в четверг, 14 января.

Как сообщают очевидцы автомобильной аварии, в месте пересечения улиц Одоевского и Уральской, у «Максидома», произошло столкновение машины сервиса каршеринга с другим легковым автомобилем.

Сообщается, что автомобиль сервиса каршеринга получил повреждения в передней части, вторая легковушка протаранила дорожные ограждения. На место дорожно-транспортного происшествия прибыли сотрудники спасательных служб. О пострадавших в результате автомобильной аварии не сообщается.