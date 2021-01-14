Сильвио Берлускони в экстренном порядке госпитализировали в Монако

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был госпитализирован в Монако в связи с проблемами с сердцем.

Данная информация была предоставлена личным врачом Берлускони Альберто Дзангрильо. До госпитализации политик находился в доме своей дочери, расположенном на юге Франции.

84-летний Берлускони страдает сердечной аритмией, из-за чего он принял решение о получении срочной медицинской помощи. Берлускони был в экстренном порядке доставлен в кардиологический центр. По словам врача, транспортировать политика в Италию было бы нерациональным решением. По информации, предоставленной пресс-службой партии «Вперед, Италия», Берлускони сможет вернутся домой в течении нескольких дней.