Октябрьский районный суд зарегистрировал апелляцию адвоката Соколова

Апелляционная жалоба адвоката Сергея Лукьянова, который представляет интересы историка Олега Соколова, была зарегистрирована Октябрьским районным судом.

Экс-доцента СПбГУ приговорили к 12,5 годам лишения свободы за убийство и незаконное хранение оружия. По мнению адвоката историка, приговор необоснован и противоречит закону. Лукьянов считает, что выводы суда не совпадают с фактическими обстоятельствами дела. Лукьяненко заявил, что уголовно-процессуальный закон был нарушен.

Адвокат Соколова обратился в суд с просьбой об изменении приговора. Он считает необходимым участь аморальность и противоправность поведения потерпевшей, которые послужили поводом для преступления.