В Петербурге в заброшенном доме нашли трех пропавших школьниц

Инцидент произошел вечером 13 января. Три 13-летнии девочки были обнаружены в парадной заброшенного дома, расположенного на проспекте Энтузиастов.

У девочек нашли аптечные чеки, судя по которым, им продали препараты на 2 000 рублей. Сообщение о пропаже поступили от матери одной из девочек. Полицейские, сотрудники ФСБ и Росгвардии оперативно начали поиски. Девочек быстро нашли, они были осмотрены в больнице имени Раухфуса. Медицинские работники определили их состояние как удовлетворительное.

Сообщается, что подростки из благополучных семей, они никогда не привлекали внимания служб защиты детей или полицейских. Следственный комитет начал проверку по делу. За ситуацией наблюдает также Анна Митянина, Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге.