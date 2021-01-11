Виновника смертельного ДТП на Разъезжей заключили под стражу

Водитель, устроивший смертельное ДТП в центре Петербурга 4 января, был заключен под стражу Куйбышевским районным судом.

Согласно информации, которая была предоставлена объединенной пресс-службой городских судов, авария произошла на Разъезжей улице. Обвиняемый управлял автомобилем «Volkswagen Polo», находясь в нетрезвом состоянии. Автомобиль вылетел на тротуар, сбив дорожный знак. В момент аварии в салоне автомобиля находилась девушка: она получила травмы, несовместимые с жизнью и скончалась на месте.

Пьяный водитель скрылся с места происшествия, не дождавшись полиции. Мужчина был задержан в день ДТП. Его заключили под стражу до 3 марта.