Новогодние праздники прошли без серьезных чрезвычайных происшествий

По информации, которая была предоставлена заместителем начальника Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, Игорем Титеноком, в период с 31 декабря в Петербурге не было зафиксировано серьезных ЧП.

Титенок отметил, что в новогодние праздники сотрудники спасательных служб совершили более 1000 выездов, причиной которых становились пожары. За весь период праздников произошел 281 техногенных пожар. Так, 1 января петарда попала на балкон 10 этажа, что привело к возгоранию. Пожар был потушен жильцами дома.

Титенок также отметил, что в результате использования пиротехники травмы получили 8 человек, в их числе ребенок, который в настоящее время находится под наблюдением врачей.