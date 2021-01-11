В Санкт-Петербурге на новогодних праздниках из-за пиротехники оказались пострадавшими 8 человек

В Санкт-Петербурге по итогу использования пиротехнических средств в новогодние и рождественские праздничные дни пострадали восемь человек. Также в числе пострадавших оказался один ребенок. Соответствующую информацию заявил заместитель начальника главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Игорь Титенок.

На пресс-конференции Игорь Титенок подчеркнул, что информация также исходит из городского комитета по здравоохранению города. Представитель ведомства также сообщил, что ребёнок, который пострадал в ходе использования пиротехнических средств, госпитализирован медиками.

Более того Игорь Титенок отметил, что из-за того, что одна из петард попала на балкон жилого дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга случился пожар. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. По словам представителя ведомства, специалисты ликвидировали огонь в кратчайшие сроки.