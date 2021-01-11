10-ю Советскую обволокло паром из-за прорванной трубы

В Санкт-Петербурге сегодня в понедельник, 11 января на десятой Советской улице случился прорыв трубы. По трубе шёл кипяток.

Улица сейчас вся покрыта туманом из пара, так как из трубы лился кипяток. Ничего практически не видно. О пострадавших не сообщается.

За последние три дня это не первый случай прорыва трубы в Ленинградской области. Например, в Василеостровском районе Санкт-Петербурга случился прорыв трубы, тогда из-за этого без воды осталось четыре дома.