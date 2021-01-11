Во время пожара в Сестрорецке сгорели 17 щенков и 9 взрослых собак

В Сестрорецке произошёл пожар, в ходе которого массово пострадали животные.

Пожар произошёл на улице Токарева в одной из квартир девятиэтажки. Квартира была двухкомнатная на восьмом этаже. Одна из комнат, которая была площадью 20 квадратных метров, сгорела полностью.

Сообщается, что хозяйка квартиры не пострадала. Однако в ходе случившегося пожара погибли 17 щенков и девять взрослых собак.

Причины пожара пока продолжают устанавливать специалисты. В ходе мероприятий по эвакуации из дома было выведено из 28 человек.