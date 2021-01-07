В Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе во вторник, пятого января случилось ДТП, которое случилось по вине двух угонщиков. Хулиганы находились в нетрезвом состоянии, они украли легковушку "Шевроле Лачетти", принадлежавшую службе доставки.
Местная жительница, проживающая на проспекте Энергетиков, дом №30, сообщила в правоохранительные органы о совершённом хулиганстве. Она рассказала о том, что было совершено хулиганство. Она сообщила, что на её сына, который работает в доставке, двое мужчин совершили нападение. Нападение произошло в 22:30.
По выясненным обстоятельствам, мужчина, угнавший автомобиль, не имел необходимого опыта вождения, по этой причине через несколько минут автомобиль попал в аварию. Водитель врезался в препятствие на шоссе Революции. На месте дорожно-транспортного происшествия был задержан лишь один из правонарушителей, так как водитель транспортного средства 23-ёх лет сбежал с места происшествия.
Затем выяснилось, что сообщник является соседом сбежавшего водителя, поэтому его удалось задержать.
Пьяные правонарушители угнали машину доставки и устроили ДТП в Красногвардейском районе
© Фото: pixabay.com
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Водитель скрылся с места происшествия.
В Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе во вторник, пятого января случилось ДТП, которое случилось по вине двух угонщиков. Хулиганы находились в нетрезвом состоянии, они украли легковушку "Шевроле Лачетти", принадлежавшую службе доставки.
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