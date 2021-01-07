Женщина открыла дверь незнакомцу, а он её ударил ножом три раза

Местная жительница из Кировского района Санкт-Петербурга была госпитализирована с не проникающими ранениями в области живота и бёдер.

В среду, шестого января, жительница Петербурга, которая проживает по адресу улица Зины Портновой, 21/2 в Кировском районе, поступила с обращением в правоохранительные органы. Она заявила о совершении нападения незнакомого мужчины. Злоумышленник совершил нападение на владелицу квартиры с ножом. Женщина открыла незнакомому дверь в свою квартиру, затем мужчина напал на женщину. Сотрудники полиции нашли на указанном адресе раненую женщину возрастом 42 лет.

Пострадавшая поделилась, что ожидала прихода арендодателя, по этой причине женщина открыла дверь злоумышленнику. Она не стала проверять, кто стоит за дверью квартиры. На пороге оказался молодой человек, ему около 25 лет. Нападавший молча нанёс три удара ножом хозяйке квартиры ножом.

Более того, нападение злоумышленник совершил не с целью ограбления. По информации правоохранительных органов неизвестный скрылся сразу же после нападения.

Пострадавшая была доставлена в больницу.