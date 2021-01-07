СК проведет проверку по факту госпитализации подростка с пулей в голове

Согласно информации, которая была предоставлена Главным следственным управлением СК РФ по Петербургу, следователями был инициирован вопрос о передачи из полиции материалов, касающихся госпитализации 13-летнего мальчика с пулей в голове.

Напомним, инцидент произошел 6 января в квартире на Полюстровском проспекте. 13-летняя девочка совершила выстрел в подростка во время игры. Пуля попала пострадавшему в голову. Ребенка госпитализировали со слепым пулевым ранением. Медицинские работники оценивают его состояние, как тяжелое.

В процессе проверки установят все обстоятельства инцидента и примут процессуальное решение.