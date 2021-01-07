У Большого Обуховского моста загорелся автомобиль

О загоревшемся легковом автомобиле на КАД сообщили свидетели инцидента. Кадры с местра происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам автомобилистов, горящая машина была замечена на внешнем кольце КАД после Большого Обуховского моста. На кадрах с места происшествия видно, что легковушка полностью охвачена огнем. Экстренных служб на фотографиях нет.

Жители города, которые в момент происшествия проезжали рядом с загоревшимся автомобилем, сообщают, что салон машины был пуст. По словам некоторых очевидцев, автомобилем управляла девушка, сообщается, что она жива.