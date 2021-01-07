В деревне Горы произошло возгорание в садовом доме

Согласно информации, которая была предоставлена пресс-службой областного управления МЧС, возгорание произошло утром 7 января в Кировском районе. На Центральной улице в деревне Горы загорелся садовый дом.

С огнем боролись сотрудники пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. Сообщение о пожаре поступило дежурным от местных жителей в 11:07. С огнем боролись восемь спасателей на двух пожарных автомобилях.

Огонь охватил территорию, площадь которой составила 54 квадратных метра. На ликвидацию пожара потребовался час.

Информацию о пострадавших уточняют. На месте происшествия осуществляет работу районный отдел надзорной деятельности и профилактической работы.