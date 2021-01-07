В Юнтолово загорелась однокомнатная квартира

Возгорание произошло в четверг, 7 января. В Приморском районе Петербурга загорелась однокомнатная квартира.
Данная информация был предоставлена пресс-службой управления МЧС России в Петербурге. Сообщение о пожаре поступило сотрудникам экстренных служб в 10:51.
Возгорание произошло в доме №51 по Юнтоловскому проспекту.
Для ликвидации огня на место происшествия прибыли 16 спасателей на 4 пожарных автомобилях. Огонь распространился на территории, площадь которой составила 20 квадратных метров. Спасателя удалось потушить пожар на полчаса: в 11:24 было сообщено о ликвидации огня. По информации, предоставленной МЧС, данных о возможных пострадавших в пожаре нет.