В Юнтолово загорелась однокомнатная квартира

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Для ликвидации огня на место происшествия прибыли 16 спасателей на 4 пожарных автомобилях. Огонь распространился на территории, площадь которой составила 20 квадратных метров. Спасателя удалось потушить пожар на полчаса: в 11:24 было сообщено о ликвидации огня. По информации, предоставленной МЧС, данных о возможных пострадавших в пожаре нет.

Данная информация был предоставлена пресс-службой управления МЧС России в Петербурге. Сообщение о пожаре поступило сотрудникам экстренных служб в 10:51.

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