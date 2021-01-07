Из-за поломки на ж/д путях, пассажиры встретили Рождество в «Ласточке»

Скоростной пригородный поезд «Ласточка», который следовал по маршруту Печора (Псковская область) – Санкт-Петербург, опоздал с прибытием на станцию на полтора часа из-за происшествия на железнодорожных путях. В итоге, по прибытии в Петербург пассажиров пришлось развозить на автобусах, так как городской метрополитен уже был закрыт.

Около 19:10 в среду, 6 января на перегоне Торошино – Молоди у локомотива грузового поезда обнаружили неисправность. Инцидент повлиял на график движения других составов. Поэтому петербуржцам, ехавшим из Печоры, пришлось встречать «Рождество в «Ласточке».