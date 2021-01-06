В метро на станциях "Волковская" и "Садовая" обнаружено задымление

В Санкт-Петербурге в метрополитене на фиолетовой линии между станциями "Волковская" и "Садовая" специалисты метро обнаружили задымление. О происшествии проинформировала пресс-служба метро Санкт-Петербурга. Более того, очевидцы делятся о произошедшем в социальной сети "Вконтакте".

Задымление произошло сегодня (шестого января) вечером, службы метрополитена были вынуждены остановить движение составов на фиолетовой линии метро. Пришлось совершить высадку пассажиров пассажиров в одном из поездов, а также включить вентиляционную систему для устранения задымления.

После всех мероприятий движение на линии было восстановлено, а также задержка составов была недолгой.