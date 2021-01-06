Дачи Петербурга в канун Рождества остались без воды

В Ленинградской области в Ломоносовском районе случилось чрезвычайное происшествие, которое оставило дома без воды - прорвалась труба. Более порядка тысячи загородных жителей находятся без водоснабжения. О происшествии сообщили в сообществе по садоводству "Трансмаш" в социальной сети "Вконтакте".

Для того, чтобы начать процесс ремонта труб,дачникам необходимо было составить заявление в аварийные службы Водоканала. Но, по словам дачников, заявку они составили, однако, дальше ничего не происходит. По мнению загородных жителей, так происходит из-за новогодних дней, так как все сейчас отдыхают. Когда вернётся водоснабжение остаётся не известно.

Предполагается, что сети труб с водоснабжением давно не обновляли, поэтому они износились, и случилась ававрия.