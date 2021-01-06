На Пулковском шоссе автобус пробил ограждение, его вынесло на тротуар

Сегодня, шестого января, произошло дорожно-транспортное происшествие на участке Пулковского шоссе, недалеко от торгово-развлекательного центра "Лето". О происшествии поделились информацией его свидетели в социальной сети "Вконтакте" в сообществе "ДТП и ЧП".

По словам очевидцев аварии, автобус пассажирского типа пробил дорожные крепления, затем пассажирский транспорт вынесло на тротуар. Причины инцидента пока остаются неизвестными.

Комментаторы в группе пишут шутки о том, что на самом деле это была попытка уйти в дрифт, но неудачная.

Пострадавших не оказалось, пассажиры автобуса, водитель и пешеходы - в полном порядке.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что пьяный водитель сбил свою мать, которая тоже было в нетрезвом состоянии.