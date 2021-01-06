Пьяный водитель сбил свою мать насмерть в Ленобласти

В Ленинградской области в Лужском районе водитель в нетрезвом состоянии сбил насмерть свою мать, которая так же находилась в состоянии алкогольного опьянения. По информации правоохранительных органов, женщина скончалась в больнице от полученных травм.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло, когда сын погибшей матери заезжал в деревню Янково. Водитель возрастом 35 лет совершал свою поездку на автомобиле Kia Rio. На въезде на территорию деревни женщина, а именно - его мать, перебегала дорогу в неположенном месте.

Сын не успел среагировать и вовремя остановить транспортное средство, соответственно, он сбил свою мать.

Сейчас правоохранительные органы возбудили административное дело по факту управления транспортным средством передвижения в нетрезвом виде.