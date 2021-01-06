Жительница Петербурга сообщила в полицию о том, что ее муж изнасиловал ее дочь

Гражданка Петербурга обвиняет своего мужа в изнасиловании ее несовершеннолетней дочери.

Сообщается, что подозреваемому 40 лет, он кладовщик. Девочки, в отношении которой по словам петербурженки было совершено преступление, 16 лет. Женщина уверяет, что мужчина совершает насильственные действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетней уже несколько лет.

Заявительница утверждает, что мужчина изнасиловал ее дочь 3 января в районе Шкиперского протока. Преступление было совершено в машине марки Mercedes.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов принимают решение о возбуждении уголовного дела.