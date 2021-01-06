В компьютерном клубе Выборгского района обнаружили мертвым посетителя

Тело молодого человека было обнаружено в компьютерном клубе, расположенном на проспекте Энгельса в Выборгском районе в ночь на 5 января. Заведение работает круглосуточно.

В ночь на 5 января компьютерный клуб посетили двое молодых людей, к которым позднее присоединился третий.

Один из молодых людей покинул клуб и вернулся в него только под утро. Его товарищи спали. Молодой человек разбудил одного из них, чтобы попросить у него ключи. Второго человека он обнаружил лежащего без сознания в крови. Рядом с трупом был найден пакетик с порошком.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов осуществляют работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего.