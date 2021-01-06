В Петербурге ограбили квартиру матери сотрудника "Газпрома"

Инцидент произошёл в Центральном районе северной столицы 5 января. Неизвестный ограбил квартиру, принадлежащую матери начальника поставок ООО «Газпром-Добыча-Шлейф».

Сообщение о произошедшем поступило в отдел полиции от начальника одного из отделов крупной фирмы.

По информации, которая была предоставлена источником в правоохранительных органах, преступник вошел в квартиру, подобрав ключ к замку. Из квартиры были вынесены денежные средства на сумму 6 миллионов рублей, кроме того, злоумышленник украл ювелирные изделия. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают общую сумму ущерба.

С места происшествия изъяли 4 липкие ленты, на которых были обнаружены следы пальцев рук.