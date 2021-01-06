в полицию сообщили о пропаже ценного исторического документа из архива РАН в Петербурге

Сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение от научной сотрудницы филиала архива Российской академии наук (РАН) в Петербурге, которая рассказала о пропаже части оттиска восковой печати, отделенной от древней грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I, которая датируется XII веком.

Сообщается, что элемент документа находился в пластиковой коробке, которая хранилась на реставрационном столе.

В настоящее время планируется проведение экспертизы с целью установления суммы ущерба. Сотрудники правоохранительных органов осуществляют работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего.