Инцидент произошел в Выборгском районе Ленинградской области в среду, 6 января. В СНТ «Полет» в поселке Глебычево загорелся частный дом. О чрезвычайном происшествии было сообщено дежурному части в 8:50.

Для ликвидации возгорания на место прибыли спасатели на двух спецмашинах. С огнем боролись восемь спасателей. По информации, которая была предоставлена Главным управлением МЧС России огонь охватил территорию, площадь которой составила тридцать квадратных метров.

Пожарные боролись с огнем около часа. К 9:54 огонь был полностью ликвидирован. В настоящее время остальные обстоятельства происшествия выясняются.