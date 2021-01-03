В Петербурге спасли собаку, которая упала в Черную речку

В Санкт-Петербурге в Приморском районе в Черную речку упала собака. Происшествие произошло около дома №55 на улице Генерала Хрулева. В итоге животное удалось спасти. Инцидент произошел в воскресенье, 3 января.

Побывав в воде длительное время, питомец начал очень плохо себя чувствовать и не мог ходить. Однако некоторые ветеринарные клиники города отказались брать на прием собаку. Однако пса смогли взять в пункте приема бездомных животных, который находится на проспекте Энгельса.

Напомним, что ветеринарная клиника имени Айвэна Филлмора работает в программе бесплатной стерилизации.