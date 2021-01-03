В центре Петербурга обнаружили нечто похожее на преисподнюю

В Санкт-Петербурге на пересечении улиц Садовая и Ломоносова просели бетонные плиты. Между обломками петербуржцы заметили большое пламя. Об этом инциденте горожане сообщили в городском паблике «Мегаполис».

Ситуация произошла вечером 3 января. По сообщениям очевидцев, изначально раздавались неизвестные хлопки. Позже начал деформироваться дорожное полотно и в трещинах вспыхнул огонь.

Никто из жителей не пострадал. Однако все рекомендуют не приближаться к этому месту и обходить его стороной. Кроме того, горожане чувствуют неприятной запах из под обломков, а также выделение паров.