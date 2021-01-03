Станция петербургского метро "Парк Победы" закрылась на два дня

Сегодня, в воскресенье, 3 января, закрылась на двухдневный ремонт станция "Парк Победы" 2 линии Петербургского метрополитена. 3 и 4 числа в вестибюле станции специалисты будут менять плиты перекрытия двух эскалаторов – № 1 и 3. Кроме того, частично будут демонтированы кабины досмотра, а также вскрыто напольное покрытие и сняты универсальные турникеты.

Кроме того, ремонтные работы затронут и станцию метро «Маяковская». Так, 9 января с 21:00 верхний вестибюль и наклонный ход «Маяковской» будут полностью закрыты для работ по замене эскалаторов, которые продлятся 11 месяцев. Но пассажиры все же смогут попасть на эту станцию через вестибюль станции красной ветки «Площадь Восстания».